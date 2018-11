Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (8), por volta da 16h30, na Avenida Anísio da Luz, em frente ao SAMU, no bairro Ipueiras, resultou na morte de uma jovem professora identificada por Gabriela Cavalcante.

Segundo informações, o acidente envolveu três veículos, duas motocicletas e um carro. Gabriela havia saído de sua residência, localizada no Loteamento Bernardes, bairro Umari, e seguia para o trabalho conduzindo uma motocicleta modelo Honda Biz, quando foi atingida por outra moto conduzida por um homem. Ela perdeu o controle do veículo, caiu e foi colhida por um caminhão que passava pelo local no momento. A professora teve a cabeça esmagada e morreu no local.

O condutor da outra motocicleta foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Justino Luz, com escoriações pelo corpo. Há suspeitas de que ele estivesse conduzindo sob efeito de bebida alcoólica.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e também no hospital. O homem envolvido no acidente, ainda não identificado pela reportagem do portal Cidades na Net, foi levado para a Central de Flagrante.

A vítima, Gabriela Cavalcante, era professora de Biologia do Fundamental II do IMH – Instituto Monsenhor Hipólito, e casada com Adriano, também funcionário do IMH.

Fonte: Cidadesnanet

A notícia Jovem professora morre em acidente de trânsito em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.