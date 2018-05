Jovem se passa por mulher em app para estuprar adolescente

“O suspeito frequentava a mesma igreja da vítima e tinha uma paixão pela adolescente, tanto que insistia em ficar com ela, mas a mesma não queria. Ele então comprou um novo chip, se passou por uma mulher integrante de um grupo criminoso para ameaçar a menor através do aplicativo de mensagens”, contou o delegado.

Conforme o Danilo Barroso, a adolescente era obrigada a mandar fotos nua e manter relação sexual com a pessoa indicada pela suposta mulher, que foi o próprio rapaz. O estupro aconteceu na madrugada na sexta-feira (18) na própria casa do suspeito, que mora sozinho.

“A vítima ainda foi obrigada a gravar o estupro e mandar o vídeo para a suposta mulher. Abalada, a adolescente contou para a mãe, que procurou o Conselho Tutelar e este levou o caso à polícia. A menor mostrou todas as mensagens trocadas e através do cadastro do número descobrimos que estava em nome do rapaz”, revelou o delegado.