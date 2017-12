Juiz condena policiais civis do Piauí por tortura contra presos em delegacia

O juiz Kildary Louchard de Oliveira Costa, da Vara Única da Comarca de Pedro II, condenou a quase 28 anos de prisão um delegado e três agentes da Polícia Civil do Piauí pelo crime de tortura. São eles: o delegado Francisco da Chagas Santos Costa, o “Barêtta” (seis anos de detenção) e os agentes Marcelo Rui Coelho (sete anos e um mês), Marcos Aurélio Castro e Mascarenhas (sete anos e um mês) e José Renato Portela Lustosa (sete anos e um mês).

Os policiais estão sendo acusados de torturarem Ricardo Roberto dos Santos, Francisco Carreiro Costa e mais um adolescente nas dependências da Delegacia de Pedro II em abril de 2005. As vítimas foram retiradas das celas e levadas para a cozinha e o quintal do distrito, onde foram espancadas com socos na cara e a asfixiadas com a cabeça mergulhada em uma caixa d’água.

Delegado Baretta. Foto: Wilson Nanaia

Um dos presos teve sua sonda tirada do corpo, causando-lhe muita dor. A sessão de tortura era tão intensa que eles gritavam de dor, cujos gritos eram ouvidos por toda a delegacia.

Francisco Carreiro chegou a ser levado pelos policiais ao açude Joana, onde teve a cabeça mergulhada para que ele confessasse supostos crimes de furto.

De acordo com a pena estabelecida pelo juiz Kildary Louchard, os acusados cumprirão a sentença em regime aberto.

O Portal AZ tentou entrar em contato com o delegado Barêtta, mas até o momento ele não se manifestou sobre o caso.

Fonte: Portal AZ

