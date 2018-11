Juri condena trio que matou morador de rua em Picos

Na madrugada desta quarta-feira (14), por volta de 1h, o Tribunal Popular do Júri julgou como culpados os réus Maria de Jesus, Claudiomar José e Antônio Márcio, pelo assassinato do morador de rua Marcelino Xavier da Silva Filho, ocorrido em setembro de 2016 no bairro Junco, em Picos.

Marcelino Xavier da Silva Filho foi morto à pauladas depois de desentendimento com os réus.

A sessão do júri popular que durou mais de 12 horas foi concluída com a leitura da sentença da pena pela juíza da 5ª Vara da Comarca de Picos, Nilcimar Rodrigues. Ao casal Maria de Jesus e Claudiomar José foi sentenciada a pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, ambos tendo ainda recurso de privilégio que desencadeou na redução da pena. A pena do trio soma 49 anos e cinco meses de reclusão.

O privilégio foi concedido mediante o casal em depoimento ter alegado praticar o crime sob forte emoção, após a vítima ter aliciado as partes íntimas da ré.

O terceiro acusado, Antônio Márcio, foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, cabendo ainda a qualificadora de meio cruel – pauladas.

O crime contra a vida do morador de rua comoveu a população de Picos pela crueldade.

Fonte: Cidades na Net

