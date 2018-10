O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do desembargador José James Gomes Pereira, suspendeu a liminar, proferida em mandado de segurança, que determinava a manutenção dos trailers nas praças de Picos. A decisão foi concedida no último dia 26 de setembro.

Segundo o procurador geral do Município, Maycon Luz, com a decisão, a Prefeitura irá cumprir o prazo determinado pelo Ministério Público para retirar os trailers e revitalizar as praças. “Nós temos que revitalizar as praças e construir quiosques até o prazo de 1º de junho de 2019”, disse.

Maycon informou ainda que a administração municipal irá notificar os proprietários dos trailers, concedendo um prazo de 72 horas para que eles possam sair voluntariamente.

De acordo com Maycon Luz, os proprietários dos trailers poderão levar seus estabelecimentos para o Point Beira Rio, localizado na Avenida Beira Rio.

Confira o Documento na íntegra:

Decisa?o PSL Picos – TRAILERS

A notícia Justiça suspende liminar que impedia retirada dos trailers das praças de Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.