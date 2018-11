Kléber Curica é eleito presidente da OAB de Picos

Com 306 votos obtidos, a chapa 01, composta pelos advogados Kléber Curica e David Benevides foi a vencedora das eleições para presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Subsecção de Picos.

A oposição, formada pela chapa 02, encabeçada pelo advogado Daniel Formiga concorreu ao cargo de presidente e Edna Maria para vice-presidente. No entanto, obteve apenas 116 votos. A diferença entre as duas chapas foi de 190 votos.

O candidato eleito para o cargo de presidente, Kléber Curica, destacou o trabalho realizado na campanha e afirmou ser um resultado justo.

“Fizemos um trabalho muito limpo e aceitação dos advogados eram enormes, onde foi confirmado o nosso levantamento de dados. Vamos agora batalhar para o fortalecimento e valorização de todos os advogados” destacou.

Em relação ao apoio à então candidata a presidência da Seccional Piauí, Geórgia Nunes, que às vésperas das eleições desistiu de concorrer e declarou apoio ao candidato Celso Barros, o então eleito, Kléber Curica, indagado sobre a continuação do apoio, respondeu que independente do vencedor, o trabalho de busca de melhorias e reivindicações vai continuar.

“Temos que buscar, pois precisamos de apoio da Seccional e se não tivermos vamos trabalhar para conseguir. Temos que pensar em uma unidade que é a instituição. Não podemos pensar em divisões” declarou Kléber.

O candidato da oposição, Daniel Formiga, derrotado nas eleições, declarou que a campanha correu de forma tranquila e respeitosa, não havendo desavenças entre os representantes das chapas.

“A campanha correu de forma tranquila e justa. Não houve provocações durante o processo eleitoral. Acredito que foi a campanha mais tranquila da história de Picos. A nossa chapa foi lançada há pouco tempo, ao contrário da chapa vencedora que já vinha desde um bom tempo se preparando para as eleições.

Com relação aos votos obtidos Daniel afirmou que foi considerável devido ao pouco tempo de trabalho

“A quantidade de votos foi considerável. A vitória do Kleber e David foi justa e, vamos continuar trabalhando juntamente com eles porque a OAB é do advogado e não de um grupo de advogados” pontuou Daniel.

A candidata eleita a conselheira federal, Andreya Lorena, afirmou que pela primeira vez Picos fará parte dos órgãos de gestão federal da OAB onde todos os advogados compreenderam a importância de Subsecção de Picos ter um espaço dentro do Conselho Federal da OAB.

“O Conselho Federal é o órgão competente para gerir a ordem em termos financeiros, de organização, bem como as várias legitimidades reconhecidas existentes, e também com no que diz respeito a representatividade da sociedade. Ela gere em relação ao setor interno, estruturas diversas e espaços de clube”

De acordo com Andreya, que ocupará o cargo de conselheira federal, será entre os advogados de Picos, a primeira profissional da advocacia a ocupar o cargo no Conselho Federal.

“Isso é uma representatividade que nunca foi oferecida a cidade de Picos e agora conseguimos esse feito” concluiu.

Os candidatos eleitos vão administrar a presidência da OAB de Picos entre os anos de 2019 e 2021

A Chapa 01 “Sou + OAB” vencedora das eleições é composta pelo candidato eleito presidente Kléber Curica, o candidato eleito a vice-presidente Davi Benevides, tesoureiro Saulo Barros, a secretária geral Yara Bezerra e a secretária adjunta Thaysa Feitosa.

O Conselho Subseccional é formado por Eva Lima, Joays André, Josimar Paes Landim, Maurício Macedo, Mônica Rocha, Raimundo Vieira e Roseglisse Gonçalves.

Cidades na Net

