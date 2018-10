Loja Maçônica Sabedoria e Luz nº 7 de Picos realiza ação social no feriado do dia 12

A Loja Maçônica Sabedoria e Luz º 7 da cidade de Picos realizou, na manhã desta sexta-feira (12), no seu clube social no bairro Paraibinha Zona Leste da cidade, uma ação com o tema “Parceiros da Criança – Unidos para o bem”, onde foram contemplados alunos da rede municipal de ensino das escolas Joaquim Nicolau do bairro Paraibinha, Raimundo José Teixeira do povoado Malhada Grande e crianças da região, onde o foco principal era crianças e adolescentes (0 a 10 anos) e (10 a 14 anos) de acordo com a tipificação.

Os serviços de saúde oferecidos para crianças e adolescentes foram: avaliação de enfermagem, imunização, avaliação odontológica, avaliação nutricional, atendimento médico e desenvolvimento de atividades físicas por educadores físicos.

O projeto teve como previsão atender cerca de 200 crianças e adolescentes, com atendimentos a saúde, bem como proporcionar o lazer e diversão a todas elas, além de uma boa alimentação de qualidade.

Segundo informou o Venerável da Loja Maçônica Sabedoria e Luz nº 7 de Picos, Edivan Araújo, esse projeto nasceu justamente devido ao mês em que se comemora o aniversário de 13 anos da loja na cidade de Picos, com um olhar diferenciado voltado para a saúde, e não apenas para a diversão e o lazer, como acontecia em anos anteriores.

Edivan Araújo informou ainda que a ideia dessa ação “Parceiros da Criança – Unidos para o bem”, foi idealizada e coordenada pela estudante de enfermagem da Universidade Federal do Piauí – Campus de Picos, Isis Leônidas, que se dedicou muito durante todo o tempo até o final com muita competência.

De acordo com ele, essa ação que era sempre desenvolvida no horário da tarde apenas com lazer, diversão, entrega de brinquedos e alimentação, agora foi realizada pela manhã dentro da proposta desse projeto idealizado pela Isis Leônidas com o apoio da loja maçônica.

Essa ação social teve como parceiros fundamentais a Secretaria Municipal de Saúde de Picos que além de ceder alguns profissionais, ofereceu os insumos para o trabalho, o 3º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção) na pessoa do Coronel Lopes que ofereceu uma importante logística como barracas e cadeiras, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Aroeiras do Itaim, bem como empresas e empresários do município, e todos os membros da loja, esposas também, que se empenharam e se dedicaram durante toda ação.

A ação social iniciou-se às 8hs e terminou às 13hs. Durante o evento, foram proferidas palestras educativas de orientações gerais com nutricionista, palestra educativa de promoção da saúde bucal + aplicação de flúor, Distribuição de kits, de higiene bucal, palestra sobre o Trânsito Seguro proferida pelos profissionais da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, e no final todas as crianças receberam presentes e alimentação inclusive os pais que os acompanhavam.

"Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que se envolveram de forma direta e indireta pelo apoio e dedicação, a nossa sobrinha Isis Leônidas que trabalhou muito durante a execução do nosso projeto, a Coordenadora da Ação Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Picos, Ionara Holanda, o Coordenador de Saúde Bucal, Dr. Lincoln Santos, a Coordenadora de Imunização Valdivânia, o Dr. Júnior Santos secretário de Saúde de Picos, Edilma, a minha família que me ajudou muito e a todos os nossos parceiros", disse Edivan Araújo.











