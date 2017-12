Mãe acusa professor por pagar alunas para irem a aula sem calcinha no Piauí

Um dos professores da Escola Municipal Francisco Luís de Melo localizada no município de Demerval Lobão, a 35 km ao Sul de Teresina, foi afastado do exercício da profissão, nesta quinta-feira (7), após denúncia de que ele pagava alunas para irem para o colégio usando saia e não utilizando calcinha. A prefeitura informou que afastou o professor preventivamente.

A secretaria de educação foi procurada pela mãe de uma das alunas nessa quarta-feira (6). “As alunas estão na faixa dos 12 anos de idade. Não sei dizer ao certo quantas foram aliciadas, mas houve relato de que, às vezes, ele mandava os alunos saírem da sala para ficar só com as alunas, conversando com ele”, informou ao G1 uma pessoa que preferiu não ser identificada.