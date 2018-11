Mãe de criança estuprada no Piauí diz não ter condições de criar a filha

Foi próximo a residência da criança onde o crime aconteceu. A menina de 11 anos foi dopada e estuprada na noite do último domingo (25/11), o caso aconteceu no bairro Parque Brasil II, na zona Norte de Teresina.

Segundo informações, era por volta de 20h30 quando a criança estava em uma rua acompanhada de uma adolescente de 14 anos, elas participavam de uma festa de aniversário. Em um determinado momento foram abordadas por dois homens, a adolescente fugiu e a criança ficou. Os dois criminosos deram uma bebida para a criança e a deixaram inconsciente , logo depois, eles a levaram para um morro onde a criança foi estuprada. Após praticarem o estupro, os homens abandonaram a criança desacordada.

Local onde a menina foi levada (Crédito: Reprodução/TVMN)

Uma das moradoras que encontrou a menina relatou o caso para a equipe de reportagem da Rede Meio Norte. “Dois rapazes passaram e chamaram ela para ir beber um vinho e cheirar pó, aí ela subiu o morro, quando foi em meia hora já encontraram ela na esquina dopada, caindo e todo mundo que passava por ela achava que ela estava bêbada, ela estava espumando, mole e vi que as partes dela estavam sangrando, eu falei que tinha que levar ela urgente para o hospital, foi quando chamei os outros que estavam por perto para levar ela para o hospital, lá eu expliquei para o médico”, disse uma vizinha que não quis se identificar.

A criança foi levada para o Hospital Mariano Castelo Branco, na Santa Maria da Codipi. Os dois homens que abordaram a menina, foram identificados, eles fazem parte do convívio diário da criança. De acordo com o delegado do 22º distrito policial, Tales Gomes, na última terça-feira eles estiveram na sede do 22º distrito policial e apontaram uma terceira pessoa que teria participado do estupro.

Delegado Tales Gomes (Crédito: Reprodução/TVMN)

“Eles estão dizendo que a jovem encontrou eles, pediu para beber, eles estavam com uma vodka e que quem teria mantido relações sexuais com ela seria um terceiro rapaz que ainda não tem a identificação nem a qualificação fechada 100%. Eles admitem toda uma trajetória em termo do encontro da jovem, a questão da bebida, já a parte do estupro eles jogam para um terceiro. Por um desses dois foi o que ter fornecido esse copo com essa bebida suspeita nós acreditamos que no mínimo dois participaram desse estupro e talvez a terceira pessoa realmente tenha mantido conjunção carnal com a jovem”, disse o delegado.

A criança foi atendida pelo Conselho Tutelar da zona Norte. De acordo com a conselheira, a menina teve uma infância negligenciada, a mãe dela já é usuária de drogas e não tem condições de acompanhar a filha. Aos 10 anos a menina chegou a conviver maritalmente com um adolescente de 16 anos.

Conselheira tutelar (Crédito: Reprodução/TVMN)

“Aparentemente ela está bem, porque para ela a partir do momento que a criança é negligenciada das formas como ela vem sendo desde o nascimento, ela já acabou se acostumando com a situação, porque ela é uma criança, ela teve a infância dela roubada, isso ela não vai poder recuperar esse tempo jamais. Ela está há dois anos sem estudar então caracteriza outra negligência gravíssima que inclusive é um crime, a mãe é usuária de drogas mas ela se propôs a aderir ao tratamento, que quer mudar de vida e a gente tem que acreditar”, afirmou Ana Mélia Saraiva, conselheira tutelar.

O crime será investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente. A menina encontra-se com o avê na zona rural de Teresina. Os familiares reconhecem a triste situação que a menina vive.

“Lá não é só ela que precisa de ajuda, a mãe, os irmãos, todos são drogados, se for para ajudar um tem que ajudar todos, lá é totalmente desestruturado, chegar lá dá é pena, eu ajudava ela com comida, você tomar de conta do filho dos outros pequeno é mais fácil de controlar do que uma menina com 11 anos”, disse Maria Helena, tia da criança.

Tia da criança (Crédito: Reprodução/TVMN)

A mãe da menina, afirmou que a filha tem problemas de convivência. “O que minha filha relata para mim é que só lembra que deram água para ela e ela disse que a água estava amargando e não lembra de mais nada, ela me disse que só lembra que eram dois e que quando encontraram minha filha ela estava nua e que teria sido estuprada. Eu estou arrasada, é filha né, quero que as autoridades tomem atitudes, façam justiça, ela tem problemas, a mentalidade dela não é normal e no colégio não aceitavam porque ela não obedece ninguém, é ignorante, ela se transforma do nada, está aqui lhe tratando bem de repente ela fica violenta, lhe xinga, quer lhe bater”, disse.

Ela relatou ainda que se sente incapacitada de criar os filhos por conta da dependência das drogas. “Eu não sei lhe dizer porque ela foi ficar com esse homem tão nova. Eu uso crack há oito anos, já tentei me tratar e não consegui, é muito difícil para mim, eu me sinto incapacitada de criar meus filhos, eu não consegui acompanhar, ela veio morar comigo há pouco tempo, como ela estava dopada, ela disse que não lembra de nada, então para ela é como se nada tivesse acontecido. Com certeza quero mudar de vida, ela está com meu pai agora, meu pai está com a guarda dela. Só tenho a dizer é que o que aconteceu eu estava dormindo, ela estava dentro de casa chamaram ela pela janela, ela saiu eu não ouvi, quando eu acordei foi nos gritos, minha vizinha encontrou ela, quando eu desci correndo eu vi que era minha filha, eu pensava que ela estava dormindo junto comigo, mas ela abriu a porta e saiu”, disse.

Mãe da menina de 11 anos (Crédito: Reprodução/TVMN) Fonte: Meio Norte

Fonte: Meio Norte