Magazine Luíza fará seleção em Picos para contratação de funcionários

O MAGAZINE LUIZA realizará essa semana em Picos processo seletivo para a contratação de funcionários para a LOJA NOVA na cidade. De acordo com o GPTW (Great Place to Work) a empresa é a Melhor Empresa para Trabalhar no Varejo e a 2° Melhor do Brasil.

Há vagas para Pessoas com deficiência. Trabalharemos com candidatos para as seguintes funções: Vendedor, Assistente de Vendas (Caixa e Crédito) , Estoquista, Serviços Gerais e Montador. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo site do Magazine Luiza no endereço carreiras.magazineluiza.com.br/picos

Grande Picos

