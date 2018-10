Mais de 1200 advogados e advogadas se reúnem em apoio a Lucas Villa

Na noite da última quarta-feira, 10, cerca de 1200 advogados e advogadas de reuniram no ReUNA OAB, evento onde o atual presidente da OAB –PI, Chico Lucas, declarou seu apoio ao pré-candidato e também atual vice-presidente, advogado Lucas Villa.

O evento contou com a presença de apoiadores dos movimentos UNA (União Pela Nova Advocacia), OAB Sempre Attiva e Por Uma OAB Mais Democrática, que dão base à possíveis candidaturas à presidência da OAB. Tais movimentos decidiram agora se unir e tem Lucas Villa como seu representante. O advogado criminalista esteve engajado em várias ações da atual gestão, com vice-presidente da Ordem e Coordenador das Comissões.

Durante seu discurso, Chico Lucas afirmou que muito foi feito durante os quase três anos de gestão na OAB e isso só foi possível porque teve a tranquilidade em saber que ao seu lado, Lucas Villa não mediria esforços para exercer suas funções com dedicação e comprometimento. “Quando a gente a no interior do Piauí precisávamos ter a tranquilidade que ao sair de Teresina, alguém iria assumir as funções administrativas da Ordem e eu tive essa tranquilidade porque eu sabia que a minha diretoria era composta de grandes pessoas, sabia que um grande homem fazia um grande trabalho, sem se vangloriar ou divulgar isso. Sempre trabalhou de maneira séria e comprometida”, disse.

Lucas Villa agradeceu ao apoio de todos os envolvidos na gestão e deixou claro que não a decisão de ser pré-candidato à presidência da OAB foi coletiva e vai além de anseio pessoal. Segundo ele, o momento vivido pelo Brasil atualmente requer uma maior atuação da classe. “A OAB tem espaço para que cada advogado que deseja trabalhar, trabalhe, por tudo aquilo que juramos quando ingressamos nos quadros da Ordem. Agora mais do que nunca, em momento de crise, o Brasil precisa de nós, o Brasil precisa da OAB e a OAB precisa de todos vocês, porque a OAB não é outra coisa se não a união de todos os advogados do Brasil”, declarou.

Os discursos tiveram ainda a participação do atual presidente da Caapi, Rafael Orsano; da diretora da Escola Superior da Advocacia, Dra. Naiara Moraes; do presidente do NAAD e representante do movimento OAB Sempre Attiva, Talmy Tércio e de Marcelo Mascarenhas, advogado representante do movimento Por Uma OAB Mais Democrática. Os anseios desses advogados e advogadas é que o trabalho continue e que a OAB – PI se mantenha democrática, inclusiva e que a valorização da advocacia no Estado permaneça sendo uma de suas principais bandeiras.

Fonte: Ascom

