Mais de 50kg de drogas foram apreendidos pela Polícia Civil de Picos em 2017

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Polícia Civil de Picos apreendeu neste ano de 2017 mais de 50kg de drogas. Cocaína, maconha e crack foram os entorpecentes apreendidos pela delegacia picoense neste ano.

O delegado regional Jonatas Brasil informou que foram instaurados em 2017 mais de 700 inquéritos policiais, sendo que quase todos foram remetidos ao judiciário.

Ainda de acordo com o delegado, a avaliação no ano é positiva, considerando o número baixo de material humano e de viaturas na delegacia de Picos. “Mesmo com esse material humano pequeno e com as poucas viaturas das quais dispomos ainda sim conseguimos resultados expressivos e os resultados foram positivos”, declarou.

Sem elucidação de crimes

Sobre os assassinatos que não foram elucidados pela polícia em 2017, o delegado afirmou que a principal dificuldade é a falta de efetivo. “São poucos investigadores que temos aqui em Picos para dar conta de 16 cidades, porque a gente responde por Picos e mais 15 municípios. Dispomos apenas de cinco investigadores. Mas não vamos esmorecer e vamos continuar na luta para elucidar os casos”, frisou.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jonatas acredita que em 2018 o número de homicídios terá uma redução significante devido algumas estratégias que serão colocadas em prática pela Polícia Civil a partir do próximo ano.