Marcelo Castro promete desafogar hospitais da capital com criação de dois novos pólos de saúde nas cidades de Picos

Em conversas com eleitores, Marcelo Castro lembrou o principal projeto para a saúde do Piauí, no período no qual foi Ministro da Saúde do governo Dilma, que foi a descentralização da saúde. “A nossa ideia é fazer de Picos e Parnaíba centros de saúde tão eficientes quanto Teresina. Nós queremos que as pessoas dessas regiões sejam atendidas na própria cidade com conforto e comodidade sem precisar ter que ir para Teresina. Além de fortalecer os pólos regionais de Piripiri, Oeiras, Floriano, São Raimundo Nonato e Bom Jesus do Gurguéia, isso vai desafogar os hospitais de Teresina e melhorar o atendimento das pessoas onde elas residem”, disse Castro.