Marcelo Castro surpreende e é o campeão de votos para senador em Picos

Com 15.570 votos, o equivalente a 25,51% dos votos válidos, o deputado federal Marcelo Castro (MDB) foi o candidato a senador mais bem votado em Picos. O emedebista surpreendeu e desbancou os candidatos Ciro Nogueira (Progressistas) e Wilson Martins (PSB), favoritos para serem os primeiros colocados na Capital do Mel.

O segundo candidato mais bem votado para senador em Picos foi Wilson Martins com 15.496 votos, atingindo um percentual de 25,39% dos votos válidos.

O senador Ciro Nogueira ficou na terceira colocação com 14.410 votos, o equivalente a 23,61% dos votos válidos. A quarta colocação ficou com o cantor Frank Aguiar (PRB). Ele obteve 6.770 votos, atingindo 11,09% dos votos válidos.

Marcelo Castro também se elegeu para senador do Piauí com 812.213 votos, que equivale a 27,06% dos votos válidos. O outro candidato eleito para representar o Piauí no Senado Federal foi Ciro Nogueira, que conseguiu a reeleição com 897.959 votos, atingindo um percentual de 29,92% dos votos válidos.

