“MDB deixa o governador livre”, diz Severo Eulálio sobre cargos

O MDB espera uma reunião com o governador para discutir a participação da sigla no futuro governo de Wellington Dias (PT). O partido quer discutir temas como o espaço da sigla e o comando de secretarias importantes.

O MDB elegeu a maior bancada do Estado, são seis deputados, e tem a presidência da Assembleia com o deputado Themístocles Filho (MDB).

“O MDB apoiou o governador Wellington Dias (PT) e votou no governador e vamos aguardar que ele chame os partidos para conversar e dizer como ele quer que os partidos atuem. O MDB tem ajudado administrativamente na Assembleia com a participação do governo. Vamos aguardar esse chamamento”, disse.

Severo lembra que ao contrário da eleição de 2014, desta vez o MDB esteve ao lado do governador desde o início da eleição. “Ele tem total liberdade para montar sua equipe de governo e o MDB aguarda. O MDB tem a maior bancada e estamos desde o início. Aceitamos o convite de participar do governo. Ajudamos administrativamente, na sua reeleição e agora vamos aguardar para saber o que ele deseja”, afirmou.

