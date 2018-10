Médico de 27 anos morre na rodovia BR-230 próximo à Oeiras

Um acidente na manhã desta quinta-feira (18/10) em Oeiras, teve como vítima fatal o médico Guilherme de Carvalho Paulo, 27 anos. O jovem estava sozinho no veículo.

O acidente aconteceu na BR-230, próximo ao povoado Alto Sereno, zona rural de Oeiras, quando o médico seguia no sentido Floriano-Oeiras. O carro do médico, modelo Corolla, saiu da pista, batendo contra uma árvore e tombando logo em seguida.

Segundo informações do site Mural da Vila, Guilherme foi socorrido por um representante comercial que viajava de Picos, para Palmas. Ele conta que o médico estava preso ao cinto de segurança dentro do veículo. “Ele estava desacordado”, disse. Socorrido, Guilherme foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Oeiras, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. As causas do acidente ainda serão analisadas, para saber de fato o que aconteceu.

Guilherme Paulo era médico formado pela Universidade Federal do Piauí, Dermatologista pelo HU-UFPI com título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atendia nas áreas de Dermatologia clínica, cirúrgica e estética.

CRM-PI ENVIA NOTA DE PESAR

É com enorme pesar e consternação que os conselheiros deste CRM-PI comunicam o precoce falecimento do médico conselheiro Guilherme de Carvalho Paulo Marcos. O mais jovem conselheiro eleito para essa atual gestão, Guilherme era natural de Teresina e tinha 27 anos. Dermatologista, ele faleceu após um grave acidente na BR-343, no município de Oeiras, após capotamento do veículo que ele dirigia sozinho, a caminho do município de Simplício Mendes. Embora tenha recebido atendimento na UPA de Oeiras, ele não resistiu aos ferimentos. O CRM-PI perde um médico justamente no dia em que se comemora o dia do médico, o que nos deixa ainda mais em oração e tristeza pelo ocorrido. Que São Lucas e todos os anjos de luz o recebam no mundo espiritual com grande carinho e afago e que a família e amigos recebam todos os sentimentos da família CRM-PI. O velório acontecerá no município de Simplício Mendes.

Fonte: Com informações do Mural da Vila

A notícia Médico de 27 anos morre na rodovia BR-230 próximo à Oeiras apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.