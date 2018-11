Médicos cubanos são homenageados durante sessão solene e se despedem dos picoenses

A Prefeitura Municipal de Picos realizou na noite desta quinta-feira (22), uma sessão solene para homenagear os médicos cubanos em reconhecimento pelos serviços prestados na Atenção Básica da saúde do Município. A sessão aconteceu no plenário da Câmara Municipal.

A iniciativa da homenagem, foi do prefeito Pe. Walmir Lima e da Secretaria Municipal de Saúde. Na solenidade, foram feitas homenagens, entrega de uma carta e uma placa em agradecimento aos médicos cubanos.

O Prefeito Padre Walmir, ressaltou que eles fizeram a diferença nos serviços de saúde da nossa cidade. “Vocês serviram muito bem aos moradores de nossa cidade e merecem ser reconhecidos por isso, por terem se doados como picoenses, por isso vamos sorrir por ter contato com os serviços de vocês e ao mesmo tempo chorar pela despedida, principalmente as pessoas das comunidades que conviveram com vocês” disse Padre Walmir em seu discurso.

Desde 2013, os médicos atuavam na cidade através do programa Mais Médicos. Atualmente, cinco médicos realizavam atendimentos no município. Os médicos cubanos vão deixar a cidade, após o anúncio feito pelo Governo de Cuba sobre o fim da participação do país no programa Mais Médico no Brasil.

O Secretário de Saúde Júnior Santos, lamenta a saída dos médicos cubanos. “Agente lamenta essa decisão, pois eles realizavam um excelente trabalho, bastante humanizado, mas desejamos boa sorte na volta ao país de vocês, quem sabe um dia vocês voltem, estaremos aqui de portas abertas para recebe-los de volta, só temos a agradecer por tudo que fizeram” disse o secretário.

A sessão solene contou com a presença do Prefeito Municipal, vereadores, secretários, servidores públicos e a população em geral que participaram para homenagear e agradecer pelos serviços.

O médico cubano Leordany Yasell Mata Nistal, discursou em nome de todos os médicos cubanos. “Nós só temos a agradecer, sempre fomos muito bem recebidos, aqui construímos uma família, desejamos muita sorte para o povo brasileiro, e um até breve” disse o médico.

Participaram da homenagem os médicos cubanos, Idalmis Enedina Garcia Leon que atendia o bairro Boa Vista, Francisco Campana Garcia que atendia na UBS Cecília Neri, Yanet Diéguez Hernandez que atendia a comunidade Estrivaria, Mysleyds Arevalo Leon que atendia o bairro Morada do Sol e Leordany Yasell Mata Nistal que atendia o povoado Coroatá.

