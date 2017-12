Menino morre após ter pescoço cortado por fio de pipa com cerol

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Uma criança de seis anos morreu na noite de ontem (27) no Hospital do Satélite, na capital Teresina, após ter o pescoço cortado por linha de pipa com cerol (mistura de cola de sapateiro com pó de vidro). O caso ocorreu por volta de 17h30, na Vila Santa Bárbara, zona Leste de Teresina

A informação do Conselho Tutelar da Zona Leste é que o menino estava brincando de bicicleta quando teve o pescoço cortado com fio de uma pipa. Moradores, que socorreram o garoto, relataram que ele ficou imobilizado ao cair no chão.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital do Satélite.

“O que foi nos informado é que a criança estava brincando próximo a sua casa e teve o pescoço cortado por linha de cerol. Uma enfermeira nos relatou que o pescoço do menino estava com cortes e o avô da criança nos atestou que encontrou o neto todo ensanguentado e que viu várias crianças soltando pipas naquela região”, contou o conselheiro Bento Alves.







O conselheiro tutelar, Djan Moreira, acrescenta que ainda há dúvidas sobre quem empinava a pipa.

“Não sabemos se era um adolescente ou uma criança”, reitera o conselheiro.

O corpo do menino foi levado ao IML para fazer exames e descobrir as causas da morte. Na noite de ontem circulou informação de que a criança teria sido morta por arma branca. No entanto, ninguém confirmou essa informação.

A Fundação Municipal de Saúde informou que a criança deu entrada no hospital levado por um parente, mas ele já estava morto. O médico de plantão confirmou a morte. A direção do hospital comunicou à polícia e acionou o IML. “Somente o IML com uma perícia médica pode dar laudo e dizer a causa da morte”, diz a FMS.

O pai e o avô da vítima foram registrar Boletim de Ocorrência na Central de Flagrantes.

Cidade Verde