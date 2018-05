Menor é apreendido em posse de drogas em Marcolândia

Um adolescente que transportava, em uma motocicleta, aproximadamente 2 quilos de substancia análoga a maconha em sua bagagem, foi apreendido em ação do Grupamento de Polícia Militar – GPM, na manhã desta sexta-feira (18), no município de Marcolândia.

Segundo confirmou o tenente De Assis, ao Cidades Na Net, a ação teve a frente os policiais Al Cfc Renato e Sd Leal, que realizavam rondas na zona urbana de Marcolândia e avistaram um indivíduo de capacete com atitude suspeita pilotando uma motocicleta Honda de cor preta, diante disso deram ordem de parada e o motociclista não obedeceu e empreendeu fuga, após acompanhamento tático foi realizada abordagem no motociclista que foi identificado por T. S.A, de 17 anos, junto com o mesmo foi encontrado um revólver calibre 38 com 06 cartuchos intactos e no interior da sua mochila foi encontrado dois tabletes prensados de substância análoga a maconha.

Além do revólver e da droga, também foram aprendidos de posse do menor, uma motocicleta Honda e um aparelho celular Samsung de cor preta.

O menor foi apreendido e será encaminhado à Delegacia de plantão da área para os procedimentos cabíveis. T.S.A responderá pelo ato infracional de tráfico de drogas.

“Temos dificuldade na rede de apoio a segurança pública, teremos de transportar o menor apreendido por cerca de 135 km ao município de Paulistana, que é onde temos um delegado civil de plantão. Temos feito a nossa parte, mas muitas vezes fica inviável o nosso trabalho por dependermos de outras instâncias da justiça que no momento estão em greve, como é o caso da Policia Civil e isso acaba impossibilitando um trabalho satisfatório”, disse o tenente De Assis a nossa redação.

