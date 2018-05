Menor usa moto do pai para praticar assalto em Picos

Nesta terça, feriado de primeiro de maio, por volta das 19h40 a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no bairro Ipueiras. Chegando ao local, foi constatado que os autores do roubo estavam dominados por populares. José Aírton Alves Feitosa Júnior de 22 anos, vulgo Nego Bill do bairro Morada Nova e o menor de iniciais K.J.A.S de 16 anos, da localidade Lagoa Comprida, foram encaminhados e apresentados na Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Com os mesmos foram apreendidos um telefone celular da marca Samsung, modelo J/5, um telefone celular de marca LG e uma motocicleta Honda Biz 125, cor vermelha, ano e modelo 2008, de propriedade do pai do menor, usada para praticar o assalto.

