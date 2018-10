Merlong deve assumir vaga na Câmara dos Deputados

Os aliados do governador Wellington Dias (PT) ainda não têm um sinal claro do encaminhamento a ser adotado na formação do novo governo, a partir de janeiro. As expectativas são sobretudo para a composição do primeiro escalão, e mais ainda para a utilização de deputados eleitos no comando de secretarias. Por enquanto, o que há de mais concreto são as declarações do governador, após a eleição para o quarto mandato.

Em entrevista à TV Cidade Verde, na segunda-feira, antes de seguir para São Paulo, o governador deu duas pistas:

• Vai reduzir a estrutura do Estado, mas nada muito radical;

• Vai chamar menos deputados que no atual governo, já que começa com uma ampla maioria na Assembleia.

As especulações iniciais no ciclo palaciano indicam que talvez chame um único deputado federal e quatro a cinco deputados estaduais. No caso da Câmara Federal, isso deve abrir uma vaga para Merlong Solano (PT), um dos mais próximos aliados de Wellington.

Vale lembrar, em 2014, Merlong foi (a pedido de Wellington) levado a dersistir de uma bem pavimentada reeleição na Assembleia para substituir Jesus Rodrigues como integrande da chapa a deputado federal. Ficou na segunda suplência. Mesmo assim, foi chamado a assumir o Legislativo e em seguida deixar a cadeira vaga para acomodar Mainha, um aliado já próximo de Ciro Nogueira.

Naquele momento, Wellington precisava somar musculatura política. Agora é bem diferente: tem apoio de sobra. E, como primeiro suplente, Merlong deve ser chamado a assumir uma vaga dna Câmara. Mas desta vez sem precisar sair: Merlong poderá ser um reforço do PT e de Wellington a partir de fevereiro, na Câmara dos Deputados.

Quem pode ser chamado

No governo atual, Wellington chamou dois deputados federais. Agora deve chamar um. A ordem dos três primeiros suplentes na aliança governista é a seguinte:

1º – Merlong Solano (PT)

2º – Paes Landim (PTB)

3º – Mainha (PP)

Na Assembleia Legislativa, quem está feliz da vida é B. Sá (PP), que ficou na 1ª suplência. Confira a lista dos sete primeiros suplentes da aliança governista:

1º – B. Sá (PP)

2º – Warton Lacerda (PT)

3º – Ziza Carvalho (PT)

4º – Cícero Magalhães (PT)

5º – Belê Medeiros (PP)

6º – Elisângla Moura (PCdoB)

7º – João de Deus (PT)

Cidade Verde

A notícia Merlong deve assumir vaga na Câmara dos Deputados apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.