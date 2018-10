Ministério Público denuncia soldado da PM por morte de vaqueiro em Canto do Burit

O promotor José William Pereira Luz, da comarca de Canto do Buriti, denunciou o soldado da Polícia Militar Alexandro Machado da Silva pelo homicídio do vaqueiro Edvaldo Costa dos Santos, morto no dia 8 de setembro, na cidade de Canto do Buriti. O promotor também denunciou a tentativa de homicídio contra Máximo dos Santos, amigo do vaqueiro que foi baleado na perna na mesma ocasião.