Moreno Calçados inaugura loja no Piauí Shopping

A Moreno Calçados inaugurou mais uma loja em Picos. Dessa vez, o novo empreendimento fica localizado no Piauí Shopping e foi inaugurado na noite dessa sexta-feira (17) com a realização de um coquetel para os clientes da loja.

A loja da Moreno Calçados no Piauí Shopping está localizada próximo à Praça de Alimentação e irá disponibilizar calçados, roupas para todas as idades, bolsas, acessórios e cintos.

O gerente da loja, Benó Santos, afirmou que além de estar em um espaço agradável, tranquilo, atendimento diferenciado e com diversos produtos de preços acessíveis, a loja funcionará também nos domingos, feriados e durante a noite. “O nosso comércio convencional só funciona em horário comercial, então isso é um grande diferencial para as pessoas que trabalham e não tem tempo de ir fazer compras”, disse.

Promoção de Inauguração

Durante este sábado (18) e amanhã (19), todos os produtos da loja estão com um desconto especial de 30%. Além de música ao vivo.

Além do Piauí Shopping, a Moreno Calçados conta também com duas lojas no Centro da cidade: Praça Justino Luz e Rua Santo Antônio.

Confira mais fotos da Inauguração











































































































