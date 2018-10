Morre aos 75 anos “Rafael Dedo de Ouro”, famoso sanfoneiro de Monsenhor Hipólito e região

Faleceu nesta tarde de quarta-feira, 03 de outubro, no Hospital Regional Justino Luz em Picos – PI, o sanfoneiro Rafael Manoel de Sousa, de 75 anos, conhecido por todos em Monsenhor Hipólito e região como “Rafael Dedo de Ouro”.

De acordo com familiares, o artista faleceu na tarde de ontem no Hospital Regional Justino Luz em Picos onde se encontrava internado. A causa da morte do sanfoneiro foi uma infecção pulmonar.

Natural de Monsenhor Hipólito – PI, “Rafael Dedo de Ouro” ganhou fama em toda a região ainda jovem por ser um grande atleta de futebol de sua época e também um exímio tocador de sanfona.

Segundo seus familiares, foi através da sanfona tocando por todo o Piauí que ele garantiu o seu sustento e de toda a sua família. Por muito tempo tocou ao lado de grandes amigos como Zé Santana, Joãozinho e Zé do Alho.

O velório de Rafael Manoel de Sousa está sendo realizado em sua residência no centro de Monsenhor Hipólito – PI e o sepultado do mesmo acontecerá nesta manhã de quinta-feira, 04 de outubro, no cemitério da cidade.

Ele deixa a esposa viúva, e três filhas, uma delas de seu primeiro casamento.

Veja Rafael Dedo de Ouro tocando sanfona:

