Morre aos 84 anos o arcebispo emérito da capital Teresina, Dom Celso

O arcebispo emérito de Teresina, Dom Celso José Pinto da Silva, de 84 anos, morreu,às 4h da madrugada desta sexta-feira (28).

O arcebispo passou mal, com insuficiência respiratória, por volta de 4 horas da manhã, em casa da Arquidiocese de Teresina, no bairro Cristo Rei, na zona Sul da capital e foi encaminhado por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas ele não resistiu e morreu.

Natural do Rio de Janeiro, Dom Celso José foi ordenado padre em Roma, na Itália, em 1959. No ano de 1978, o religioso foi ordenado bispo no Rio de Janeiro. Na década de 1980, ele foi bispo de Vitória da Conquista, na Bahia.

Dom Celso José assumiu o comando da arquidiocese de Teresina em maio de 2001 e foi arcebispo da capital piauiense até setembro de 2008, tendo sido o 5° Arcebispo de Teresina nomeado pelo Papa João Paulo II. Seu lema episcopal era “Para servir”.

Dom Celso José será velado na Catedral de Nossa Senhora das Dores. O corpo ainda não foi liberado pelo HUT.

Uma equipe da arquidiocese de Teresina, que lamentou a perda do reliogioso por meior de nota, já se deslocou para a catedral para organizar o velório, que ainda não tem horário para começar.

Em maio deste ano, uma celebração de Santa Eucaristia feita pela Arquidiocese de Teresina marcou os 40 anos da ordenação episcopal de Dom Celso José. O momento de ação de graças ocorreu na Igreja de Cristo Rei, zona Sul de Teresina.

Em junho deste ano, o arcebispo emérito de Teresina, Dom Miguel Fenelon Câmara também morreu após complicações de uma pneumonia.

Arquidiocese de Teresina divulga nota de pesar

Com muito pesar a Arquidiocese de Teresina comunica o falecimento do Arcebispo Emérito, Dom Celso José Pinto da Silva.

Dom Celso nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1933. Nomeado pelo Papa João Paulo II, com o lema “Para Servir”, tomou posse como 5º Arcebispo Metropolitano de Teresina no dia 1º de maio de 2001, onde ficou por sete anos. Antes, Dom Celso José passou pelas Arquidioceses do Rio de Janeiro e de Vitória da Conquista. Após se tornar bispo emérito de nossa Arquidiocese ele escolheu continuar a servir e a viver em Teresina.

Nesta madrugada (28), ele faleceu após passar mal e sofrer uma parada cardíaca na Casa do Clero. Dom Celso José completaria 85 anos no próximo mês. Após receber assistência do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina, mas veio a óbito.

Dom Celso José foi um verdadeiro missionário de Deus, fiel servo e anunciador da Palavra. Homem do diálogo e zeloso com as coisas de Deus. A nossa Arquidiocese e todo o Povo de Deus é grata pelos serviços prestados à obra do Pai na Igreja Particular de Teresina.

O Velório e o sepultamento serão na Catedral Nossa Senhora das Dores, localizada na Praça Saraiva, Centro de Teresina.

Teresina, 28 de setembro de 2018

Setor de Comunicação – Arquidiocese de Teresina

Governador emite nota de pesar

O governador Wellington Dias manifesta o mais profundo pesar com o falecimento de Dom Celso José Pinto da Silva, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Teresina.

Carioca, Dom Celso ficou por sete anos como Arcebispo Metropolitano de Teresina, de 2001 a 2008.

A Deus pedimos também que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames a seus familiares e a toda a Igreja Católica.

Wellington Dias

Governador do Estado do Piauí

