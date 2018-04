Morre aos 84 anos “Sinhazinha”, ex-primeira dama de Jaicós

Faleceu na manhã desta segunda-feira, 23, no Hospital São Paulo, em Teresina, Josefa Josina Ramos, conhecida popularmente por “Sinhazinha”, que era esposa, de João José Ramos (in memória), que foi prefeito, vice-prefeito e vereador da cidade de Jaicós.

Sinhazinha de 84 anos estava internada na Capital desde o dia 04 de março, devido a uma infecção pulmonar, vindo a óbito após sofrer uma parada cardíaca. Seu corpo está prevista para chegar por volta das 19h, na capela da família Ramos, que fica localizada no Povoado Km 80, interior de Campo Grande do Piauí, onde será velada, e sepultada as 16h desta terça-feira,24.

Josefa Josina Ramos é mãe do atual vice-prefeito de Campo Grande do Piauí e, também, ex-prefeito de Jaicós, Elias João Ramos,e do atual secretário de Saúde de Campo Grande, Francisco Frota Ramos.

Fonte: Cidades na Net