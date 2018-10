Morre em Picos, aos 39 anos, a educadora popular e sindicalista Joyce Maia

Morreu na tarde desta terça-feira, 16, Joyce Samara de Holanda Maia, aos 39 anos, na cidade de Picos. Joyce era filha do mecânico Abdoral Maia e da professora Francisca Holanda. A morte foi em decorrência de complicações respiratórias que resultaram numa pneumonia.

Joyce Maia era natural de Oeiras, mas residia na cidade de Picos. Foi assessora da Secretaria de Formação e Organização Sindical por quase 06 anos, educadora popular, coordenou por muito tempo, o Projeto de Cisternas em parceria com a Federação dos Trabalhadores Rurais, atualmente estava na assessoria do polo sindical da regional de Picos e fazia parte do Fórum de Convivência com o Semiárido.

Joyce sempre foi uma grande mulher na luta em defesa do homem e da mulher do campo, principalmente aqueles que labutam dia e noite contra a seca que nos assola há muitos anos. Sempre batalhava pelo que acreditava e em prol dos menos assistidos.

O corpo de Joyce chega Oeiras na noite desta terça e será velado na Funerária Vida Nova, no Anel Viário, bairro Rodagem de Picos.

Fonte: Mural da Vila

