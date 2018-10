Mortos carbonizados em acidente na BR-316 eram pai, filha e neta

Os três mortos em um grave acidente na BR-316 eram pai, filha e neta que retornavam para casa na cidade Floriano, no interior do Piauí. Eles foram identificados, respectivamente, como José Araújo [servidor público aposentado], Izabela Araújo [fisioterapeuta] e a pequena Alice que completaria três anos de idade em novembro.

O acidente ocorreu por volta de 19h, nas proximidades de Lagoa do Piauí, no interior do estado. O sobrinho do seu José Araújo, Gilson Lopes de Araújo, informou que a família estava em Teresina para consultas médicas e estavam hospedados na casa de uma prima.

“Ele resolveu retornar ontem à noite porque estava com a neta e com a filha na casa de uma prima. Saíram no início da noite e pouco tempo depois, a família já aguardando chegarem em Floriano e não teve a chegada, ligaram para o celular e alguém atendeu no local do acidente, informando o ocorrido. A família está toda transtornada”, afirmou o sobrinho.

Com o impacto, as vítimas foram carbonizadas. Os corpos foram reconhecidos por parentes no Instituto Médico Legal (IML).

Sobre o acidente, o familiar informou que o que se sabe é que eram três veículos: o carro de José Araújo, um Etios, uma caminhonete e uma carreta.

“A caminhonete estava no sentido Teresina e uma carreta de combustível tentou ultrapassar a caminhonete, encontrando o carro que meu tio dirigia de frente, ele para não bater de frente e no reflexo ele tirou o carro e foi em direção à caminhonete. Os três carros se acidentaram, mas a batida principal foi do carro pequeno com a caminhonete e como a carreta tinha combustível, espalhou na pista e os carros pegaram fogo”, detalhou Gilson Araújo.

A TV Cidade Verde apurou que os ocupantes da caminhonete foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não tiveram os nomes revelados e não se sabe o estado de saúde deles.

A família aguarda a liberação dos corpos no IML.

Cidade Verde

