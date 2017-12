Motocicleta é furtada no Centro de Picos

No último sábado (16), por volta de 09h50min, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do furto de uma motocicleta nas proximidades da Loja São Pedro, no Centro de Picos. O veículo, uma Honda C-100 Biz, de cor vermelha e placa LVT-6531, de Teresina, de propriedade G. A. S., foi estacionado em frente…