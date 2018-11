Motociclista envolvido em acidente com professora diz não lembrar do que aconteceu

Preso em flagrante horas depois provocar o acidente que causou a morte da professora Gabriela Cortez Cavalcante, de 30 anos, Valdereis Antônio dos Santos, de 41 anos, segue aprisionado na Central de Flagrantes de Picos.

De acordo com o delegado, Agenor Ferreira Lima Júnior, que conduz as investigações sobre o inquérito, o condutor prestou depoimento após receber atendimento médico.

“Preso por homicídio culposo no trânsito, ele disse em depoimento não se recordar de tudo que aconteceu no momento dos fatos. A embriaguez foi confirmada, após o teste de etilômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal”, explicou o delegado.

O teste mostrou que o motociclista estava com 0,83 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quando o limite é de 0,33 miligramas.

“As investigações devem ser concluídas no prazo de dez dias, momento em que o laudo pericial do local será expedito e ouviremos testemunhas do acidente”, explicou Agenor.

Valdereis após a conclusão do inquérito deverá ser encaminhado para a Penitenciária Regional José de Deus Barros.

Acidente

A colisão entre as motocicletas da professora e do acusado de homicídio culposo no trânsito aconteceu no bairro Ipueiras.

Valdereis conduzia a motocicleta Honda NXR 150 Bros, de cor vermelha e placa ORR-0157, de Santana do Piauí. O mesmo teria colidido na motocicleta em que trafegava a professora Gabriela Cortez Cavalcante. Com o impacto da colisão ambos caíram e pela fatalidade Gabriela foi atropelada por um caminhão que passava em seguida.

