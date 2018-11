Motociclista envolvido em acidente com professora estava embriagado

O teste do bafômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que o homem que conduzia a motocicleta envolvida no acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (8), por volta da 16h30, em frente ao SAMU, no bairro Ipueiras, em Picos, estava embriagado.

Segundo informações do CidadesnNet, o teste mostrou que o motociclista estava com 0,83 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quando o limite é de 0,33 miligramas.

A Polícia Militar prendeu o homem pouco tempo depois do acidente, ainda no Hospital Justino Luz, para onde havia sido levado com escoriações pelo corpo. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos.

O nome dele não foi divulgado pela polícia, mas o portal Cidades na Net conseguiu uma foto exclusiva do mesmo no momento em que ele era retirado da viatura.

A motocicleta conduzida por ele era uma Honda NXR 150 Bros, de cor vermelha e placa ORR-0157, de Santana do Piauí. Segundo informações de populares, ele teria colidido na motocicleta em que estava a professora Gabriela Cortez Cavalcante, de 30 anos. Com o choque, ambos caíram. Ela, no entanto, teve a cabeça esmagada por um caminhão que passava pelo local.

CidadesnaNet

