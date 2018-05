Motociclista fica ferido após acidente envolvendo três veículos na estrada de Simões

Um acidente envolvendo três veículos aconteceu na tarde deste sábado, 19, e deixou um motociclista ferido, na estrada que interliga os municípios de Marcolândia e Simões.

Segundo informações de populares que passaram pelo local, o acidente aconteceu após o motorista de um caminhão parar para conversão em um trecho da PI, quando na redução o motociclista que vinha logo atrás foi colhido por um terceiro veículo – um carro modelo Eco Sport que arremessou o motociclista para fora da pista.

Ainda de acordo com as informações o motociclista teve ferimentos na cabeça, sendo imobilizado para aguardar o socorro. A vítima do atropelamento e os outros envolvidos no acidente ainda foram identificados pela nossa reportagem.

Aguardem mais informações!

CidadesnaNet