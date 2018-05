Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-407

Um grave acidente tirou a vida do motociclista Hailton Jubelino da Silva, conhecido como “Hailton de Bileu”, na noite de sexta-feira (04), em Paulistana.

O acidente aconteceu por volta das 20h30, na BR/407, a poucos metros da zona urbana da cidade, praticamente em frente à subestação de energia elétrica, quando ocorreu uma colisão entre a motocicleta em que a Hailton pilotava e um caminhão que terminou com morte do motociclista no local. Com o impacto partes da cabeça da vitima ficaram espalhados pela pista.

Segundo informações obtidas no local a vítima que estava em uma moto Honda CG 125 seguindo sentido Jacobina do Piauí, e o caminhão envolvido no acidente era um VW 24.250 placa de Salvador (BA), seguia sentido o Estado de Pernambuco.

Fonte: Com informações do FN Notícias