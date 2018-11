Motociclista morre após colisão com caminhão no bairro Bomba

Na tarde de sábado, 10, um acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz, placa de Fortaleza, e uma motocicleta Honda/Biz 125 KS, placa de Picos, tirou a vida de mais um motociclista em Picos.

Dados da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal apontam que a colisão frontal aconteceu por volta das 16 horas no bairro Bomba.

O condutor da motocicleta, identificado como Flasino Gonçalves Guimarães, foi socorrido em estado grave pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional Justino Luz. O motorista do caminhão foi encaminhado à Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

“Segundo informações preliminares a motocicleta estava realizando várias ultrapassagens em local proibido pela sinalização, quando colidiu frontalmente com o caminhão, que seguia o fluxo normal da rodovia”, explicou o inspetor , Jorge Madeira.

Informações colhidas pelo Picos 40 Graus, junto a assessoria de imprensa do HRJL, a vítima residia na Mirolândia e devido a gravidade do acidente, veio a óbito no domingo, 11.

De acordo com o laudo pericial, devido ao impacto da colisão Flasino sofreu choque hemorrágico e politraumatismo.

Fonte: Picos40graus | Foto: Reprodução

