Motociclista morre em acidente na estrada que interliga Jaicós e Belém

O corpo de um homem identificado por Fausto Antônio dos Reis, de 32 anos, foi encontrado no início da manhã deste domingo (7), na margem da rodovia estadual PI 243, que interliga as cidades de Jaicós e Belém do Piauí.

Segundo informações, Fausto seguia em direção à cidade de Belém e teria perdido o controle do veículo, uma motocicleta modelo Honda Titan 150, de cor vermelha, e ido parar fora da rodovia.

O acidente aconteceu na comunidade Sítio, perímetro do município de Jaicós, próximo a uma antiga escola. Fausto estava sem capacete e sofreu graves lesões na cabeça, tendo morte imediata.

O corpo e a motocicleta foram encontrados por populares que passavam pelo local.

Fausto Antônio dos Reis é natural de Massapê do Piauí e atualmente residia na cidade de Belém do Piauí.

Cidadesnanet

