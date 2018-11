Motociclista morre em colisão frontal na BR 407 em Jaicós

Um homem de 44 anos de idade morreu em um grave acidente automobilístico ocorrido na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 16h20, na BR 407, na comunidade Morro do Padre, distante cerca de 5 km da cidade, sentido Picos.

O acidente envolveu dois veículos em uma violenta colisão frontal – uma camionete modelo Toyota Hilux, cor verde e placas de Ribeira do Pombal – Bahia, e uma motocicleta modelo Honda CG Fan, de cor preta e placa de Santa Filomena, Pernambuco.

Segundo relato do motorista do carro e de populares, a motocicleta, que seguia sentido Picos, invadiu a contramão ao realizar uma ultrapassagem e foi colhido pelo carro que trafegava em sentido contrário.

O condutor da moto, identificado por José Francisco Patrício, também conhecido por Beto, não resistiu às graves lesões causadas pela colisão e teve morte imediata. Segundo informações, a vítima fatal reside em um assentamento situado na divisa dos municípios de Jaicós e Geminiano.

Na camionete estavam duas pessoas, que haviam saído de Picos em direção à cidade de Ribeira do Pombal. Apesar da gravidade do acidente e do estrago no veículo, os dois não sofreram nenhum ferimento.

A Polícia Militar foi acionada e está no local.

