Motoqueiro desarma policial durante Blitz em Vera Mendes

Na manhã desta segunda-feira (30) um casal do interior do município de Vera Mendes-PI foi preso após ser flagrado andando em uma moto roubada, momento que trafegavam na localidade morro da Capelinha, no município de Itainópolis.

Segundo informações, o condutor da moto, no momento que ia ser algemado, teve uma ação ousada, onde arrancou a pistola de um dos policiais, entrando assim os dois em luta corporal.

Ainda segundo as informações, no momento em que o suspeito e o policial rolavam pelo chão na luta corporal, a arma acabou disparando várias vezes, mas nenhum dos policiais foi atingido. Depois de toda a luta, o suspeito conseguiu tomar a arma do policial, onde adentrou a mata com a mulher.

Informações ainda dão conta que a equipe policial que fez a abordagem recebeu reforço do Cabo Nascimento, do Cabo Edinaldo, do Soldado Ruan, sendo os dois últimos do município de Vera Mendes, e também de duas viaturas da Força Tática. As equipes policiais passaram, então, a fazer buscas no Morro Nossa Senhora de Fátima, numa incursão a pé. Na realização das buscas pelos suspeitos, capturaram o homem que não foi identificado, o qual foi alvejado pela polícia e levado para o Hospital Regional da cidade de Picos.

A suspeita mulher, que também não foi identificada, ainda tentou fugir em veículo branco, que segundo informações, seria a mãe da mesma tentando ajudá-la, mas que acabou sendo presa e conduzida para central de flagrantes da cidade de Picos.

Até o momento, nenhum dos dois suspeitos foi identificado.

Acidente na ocorrência

Uma viatura que se dirigia da cidade de Picos para Itainópolis com objetivo de ajudar na ocorrência acabou saindo da pista e virando no povoado campestre. O Cabo R. Moura e o Soldado Ronaldo que estavam no veículo tiveram apenas leves escoriações, onde foram atendidos no Hospital Regional Justino Luz e passam bem.

