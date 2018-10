Motorista para carro em acostamento e é atropelado ao atravessar BR no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados no final da tarde de quarta-feira (10/10), para atender uma ocorrência no km 22, na BR-343, na cidade de Parnaíba, onde um homem foi colhido por um caminhão ao atravessar a via.

De acordo com informações do correspondente do litoral, Carlos Mesquita, a vítima teria parado o seu carro no acostamento e tentado atravessar de um lado para o outro na BR. O caminhoneiro que colidiu contra o pedestre acredita que a travessia foi feita de forma proposital pela vítima.

“Eu estava vindo sentido Teresina já que eu trabalho com entrega, quando eu percebi que o rapaz estava parado na rodovia eu diminui a velocidade, de repente ele se jogou na frente do caso, eu não podia fazer muita coisa mas tirei a frente, só que a lateral pegou nele, ainda bem que ele sobreviveu, porque se eu fosse o culpado eu não estaria aqui esperando, eu chamei a polícia, chamei o SAMU”, disse ele.

(Crédito: Reprodução/TVMN)

A Polícia Rodoviária Federal procurou documentos do carro e da vítima dentro do veículo, mas não foi revelada a identificação do mesmo, o carro foi recolhido e levado para o pátio da PRF.

“Segundo as informações das pessoas que estavam aqui no local o cidadão desse veículo parou o carro no acostamento, ficou na frente do carro e de repente ele entrou no meio da pista, sendo atropelado pelo caminhão que ia passando. Ele não estava falando nada na hora do atendimento, não dava para perceber se ele estava sob efeito de álcool”, afirmou o inspetor.

Ele foi levado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde e não apresentava gravidade nos ferimentos.