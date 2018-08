Na segunda-feira (13/08), um motorista que não foi identificado, perdeu o controle da direção do seu carro e capotou o veículo na PI-213, nas proximidades com o entroncamento com a BR-343.

Segundo informações, o motorista estava na companhia de uma mulher em um carro modelo Gol, de cor preto e vinham das festividades na cidade de Cocal.

Após o capotamento, o veículo foi parar no canteiro central da rodovia. Os dois saíram ilesos e não precisaram de atendimento médico. As vítimas seriam do município de Caraúbas do Piauí.

Fonte: Com informações do Portal Diário do Norte

O post Motorista perde controle de carro e capota na BR-343 no Piauí apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.