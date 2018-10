Motorista perde controle e veículo desce barranco na BR-343 no Piauí

Um motorista perdeu o controle do veículo que saiu da pista na BR-343, na altura do bairro Recanto das Palmeiras, na zona Sudeste de Teresina. O acidente ocorreu por volta das 23h, deste domingo (28).

Testemunhas contaram que o condutor, que não teve a identidade confirmada, estaria vindo da cidade de Araguaina-TO com destino a Teresina-PI.

Apesar do carro de passeio ter descido o barranco, o motorista teria escapado ileso. O veículo ficou apenas com o parachoque destruído. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas há a hipótese de que o condutor tenha dormido ao volante.

Cidade Verde

