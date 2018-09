Motorista perde o controle de veículo, invade bar e atinge criança de 3 anos em Paulistana

Um acidente em Paulistana por pouco não vira uma tragédia. O motorista de uma D-20 perdeu o controle do veículo em uma rua que dá acesso à BR-407 (Avenida Transnordestina), no bairro Santo Antônio, em Paulistana. Na colisão, o veículo derrubou uma motocicleta Honda Biz que estava estacionada em uma calçada e em seguida colidiu contra a parede de um bar, invadindo o estabelecimento onde estava uma Toyota Hilux que foi atingida juntamente, com uma criança de 3 anos que estava sentada em uma cadeira assistindo tv.

Segundo informações obtidas no local, com o choque, a Hilux foi empurrada contra a parede e atingiu a criança, que debaixo do carro, sendo necessário a ajuda de populares para retirá-la após pedido de socorro dos donos da residência. Mesmo com todo essa gravidade a criança não sofreu ferimentos.

A polícia esteve no local e informou que o motorista de nome Antonio Nascimento, residente do município de Acauã passaria por um teste de alcoolemia para saber se havia ingerido bebida alcoólica. O bar estava fechado no momento do incidente.

