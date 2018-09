Motorista perde o controle e veículo fica pendurado em barragem no Piauí

O motorista do carro, modelo Gol, que vinha de um passeio na região dos Corredores, perdeu o controle do veículo e ficou pendurado na parede da barragem do Emparedado na noite do último domingo (09/09), na zona rural de Campo Maior.

De acordo com informações obtidas pelo 180, o motorista e mais um ocupante, que são de Teresina, havia passado o feriado prolongado na casa de familiares nos Corredores.

Ao trafegar pela estrada, no período da noite, o motorista freou mas não conseguiu evitar que o carro caísse na parede de contenção ficando pendurado e por pouco não desceu no lago, o que poderia ter provocado uma tragédia.

Os ocupantes saíram ilesos e no dia seguinte acionaram um caminhão-reboque.

O caso chamou bastante atenção de populares na região, que por um ‘milagre’ não aconteceu o pior.

