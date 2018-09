MPE requer improcedência da ação de impugnação contra Frank Aguiar

O Ministério Público Eleitoral pediu a improcedência do pedido de impugnação da candidatura de Frank Aguiar.Segundo o advogado de Frank, Rodrigo Kawamura, não há qualquer ato de dolo ou improbidade por parte do candidato.

“O próprio MPE reconheceu que Frank agiu corretamente relativo às contas quando vice-prefeito do município de São Bernardo do Campo”. O processo ainda deverá ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas o advogado de Frank afirma que, diante desse pedido do MPE, a candidatura será deferida.

Meio Norte

