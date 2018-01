Mulher é presa após arrombar apartamento em Picos

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Polícia Militar de Picos prendeu na madrugada desta sexta-feira (26), por volta das 3h30, uma mulher suspeita de arrombar um apartamento localizado na Rua Armínio Rocha, nas proximidades do Armazém Paraíba, no bairro Bomba. Ruty Alves Cortez foi flagrada com os pertences furtados do imóvel.

De acordo com a PM, a criminosa adentrou no apartamento e levou um notebook, um iPhone e um rádio portátil da residência. “A vítima informou que uma mulher tatuada e baixa havia entrado na sua residência e levado objetos”, disse o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana.

Viana informou ainda que os policiais mostraram fotos de pessoas do mundo do crime para a vítima que conheceu Ruty como autora do crime. “Foi feito rondas pelas mediações e encontramos a mesma com os pertences da vítima”, afirmou.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A acusada foi levada para a delegacia e autuada em flagrante.