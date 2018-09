Mulher enfurecida é presa após atear fogo na própria casa no PI

Uma mulher de 22 anos acabou presa em flagrante sob acusação de quebrar todos os móveis e eletrodomésticos e incendiar a própria casa após brigar com o marido, na noite da última segunda-feira (10). A residência fica localizada na Rua: Frederico Pires, próximo a Barragem do Bairro Santa Luzia, em Cocal, município da região Norte do Piauí.

Populares acionaram a Guarda Municipal relatando sobre o incêndio, que foi contido pelos próprios vizinhos que, utilizando baldes com água conseguiram intervir a tempo antes que o fogo se alastrasse por toda a casa e atingisse as demais moradias daquele entorno.

Os agentes realizaram diligências e localizaram a suspeita, que apresentava sinais visíveis de embriagues alcoólica, caminhando a poucas quadras de onde aconteceu o crime. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Cocal, onde foi lavrado o flagrante e encontra-se encarcerada a disposição da justiça.

De acordo com uma fonte policial, a suspeita foi autuada em flagrante delito e deve responder pelo crime previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro (CPB). A lei prevê reclusão, de três a seis anos, e multa para quem causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A mulher será posta em liberdade após o pagamento de uma fiança que será estipulada por um juiz.

(Crédito: Reprodução/Blog do Coveiro)

Fonte: Com informações do Blog do Coveiro

