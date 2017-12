Mulher não aceita voltar com ex-marido e é agredida com garrafa de vidro no PI

A cabeleireira e proprietária de bar Francisca Helena é mais uma mulher vítima de violência doméstica registrada no Piauí. Ela foi agredida pelo ex-companheiro, com quem foi casada por dez anos, nesse último sábado (2) na cidade de Parnaíba, região Norte do Estado.

Após sofrer uma série de agressões no decorrer do relacionamento, Francisca decidiu se separar do agressor há 20 dias. A comandante do Grupamento de Atendimento Especial à Criança ao Idoso e a Mulher (GAECIM), capitã Leoneide Rocha, contou ao Cidadeverde.com que o homem foi na casa da ex-esposa tentar retomar a relação. Ela não aceitou e ele quebrou uma garrafa de vidro e fez cortes no rosto e braço da cabelereira.

“Ela conta que ele já praticava agressões. No sábado ele chegou para conversar, quis reatar, ela disse que não dava mais certo e ele a agrediu com um gargalo de garrafa. Ela diz que estava de cabeça baixa e quando levantou ele já foi a agredindo”, detalha a capitã Leoneide.

Após a agressão, o ex-companheiro fugiu. Quando foi encontrado, nesse domingo (03), ele chegou a ser encaminhado à Central de Flagrantes de Parnaíba, mas não ficou preso porque o prazo de prisão em flagrante já havia expirado.

Com medo do agressor, a cabelereira decidiu passar a noite na casa de familiares. Nesta segunda-feira (04), ela foi à Delegacia da Mulher de Parnaíba denunciar a agressão. A especializada deve solicitar ainda hoje a prisão preventiva do ex-marido de Francisca.

“Ela [a vítima] está tranquila e decidida em continuar com a denúncia”, acrescenta a comandante do Gaecim.

O ex-marido de Francisca trabalha no setor de fiscalização de limpeza pública de Parnaíba.

