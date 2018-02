Mulher sequestrada em Pio IX é encontrada pela polícia na divisa do Piauí com o Ceará

Uma mulher identificada por nome de Francisca Silvia da Silva Alencar, de 32 anos, que havia sido agredida e em seguida sequestrada na tarde desta sexta-feira, 16, no município de Pio IX, foi encontrada pela Polícia na BR 020, na divisa dos estados do Piauí e Ceará.

De acordo com as informações, Silvia, está aparentemente bem, mas abalada psicologicamente. Devido escoriações que sofreu no seu corpo, a mulher foi levada para o Hospital local Dona Lourdes Mota.

A notícia do sequestro de Silvia, mobilizou a população do município de Pio IX, pelas redes sociais o que se viu durante as horas em que esteve sumida era pedidos de ajuda e a própria população e a família mobilizada para encontrar a mesma. A polícia investiga o caso.

A suplente de vereadora, Francisca Silvia da Silva Alencar, 32 anos, foi supostamente levada por cinco mulheres após sofrer agressões física, na tarde desta sexta (16), no bairro bulandeira, em Pio IX, 442km de Teresina.

Segundo testemunhas, a vítima estava em casa quando foi chamada e surpreendida por cinco pessoas ocupantes de um carro não identificado até o momento. Ainda de acordo com populares, Silvia, foi agredida mas conseguiu escapar, fungindo para um beco sem saída, onde foi novamente capturada, colocada no veículo e fugindo tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e está em diligência no sentido de localizar o veículo, a vítima e as pessoas responsaveis por a agressão. Busca se também a motivação do crime.

A Polícia Civil não se pronunciou sobre o caso. Silvia, foi candidata a uma vaga na câmara nas duas últimas eleições municipais, não obtendo êxito em nenhum pleito.

