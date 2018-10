Mulheres são assaltadas ao lado da Central de Flagrante de Picos

A audácia dos criminoso na cidade de Picos está cada vez maior. Na tarde desta última quinta-feira (25), um assaltante roubou duas mulheres. Detalhe: o assalto aconteceu a poucos metros da Central de Flagrantes e em plena luz do dia.

Por volta das 16h30min as vítimas trafegavam em um motocicleta pela Rua São Sebastião, no bairro Canto da Várzea, quando depois de passarem pela delegacia foram acompanhadas por um homem usando capacete e trafegando em uma motocicleta Yamaha Kripton, de cor preta e com detalhes em vermelho.

“Depois que a gente passou pela delegacia veio aquela moto atrás e ela [a garupa da moto] estava com o celular na mão conversando no WhatsApp aí ele veio por trás abordou a gente e pegou, tomou o celular dela aí ela se assustou e gritou muito e eu fiquei sem saber o que fazer e ele saiu rapidamente”, relatou a condutora da moto em um áudio compartilhado no WhatsApp.

Ainda segundo a mulher, no momento do roubo não havia ninguém na rua.

Fonte: O Povo

