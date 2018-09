Multidão prestigia desfile de 7 de Setembro em Picos

Uma multidão de pessoas esteve na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Nossa Senhora de Fátima para prestigiar o tradicional desfile de 7 de Setembro em Picos. Ao todo, 38 entidades participaram da edição deste ano do ato cívico-militar.

Nem mesmo o forte sol impediu à população de ir assistir o desfile. Das arquibancadas, as pessoas acompanharam a passagem das secretarias municipais, escolas públicas das redes municipal e estadual, APAE, Banda de Música, 3º BEC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Apapi, Pelotão Mirim, motoqueiros, ciclistas, maçonarias, escoteiros e cavalarias.

No palanque das autoridades, marcou presença o prefeito Padre Walmir Lima; o comandante do 3º BEC, tenente-coronel Marcos Bastos Lopes; comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, presidente da OAB de Picos, Franck Bezerra e autoridades da cidade.

Neste ano, o desfile foi aberto pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a cavalaria foi à última a passar na avenida.

Segundo o prefeito Padre Walmir Lima, a participação da população foi, mais uma vez, de forma expressiva. “As pessoas acordam cedo e enfrentam o sol para apreciar esse momento importante para o Brasil e tem o prazer de participar desse ato cívico-militar”, disse.

A secretária de Cultura, Maria Santana, declarou que o desfile superou expectativas e agradeceu ao público picoense que participou do evento. “Tivemos belíssimas apresentações e o povo gostou do que viu. Só temos a agradecer a todos que participaram e colaboraram para o sucesso do desfile”, pontuou.











































































































































































































































































































































