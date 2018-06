Multidão prestigia shows da 1ª noite de festividades do aniversário de 83 anos de Fronteiras

O primeiro dia de comemorações do 83º aniversário de emancipação política do município de Fronteiras-Piauí, foi marcado pela presença de uma multidão de pessoas que lotou a Praça Municipal Getúlio Vargas para assistir aos shows de forró do II Front Fest 2018. O da shows foi mais um dos eventos comemorativos que abrilhantou a segunda festa de emancipação política da gestão “Mudança com Compromisso” no município.

Diversas atrações se apresentaram no palco cultural montado pela Prefeitura para as festividades, dentre estes, a cantora Fafá Santana, a banda de renome nacional na música, Chicabana, seguida pela cantora Kátia Cilene e por último o cantor Giullian Monte, que cantaram para milhares de pessoas, um público formado pela população de Fronteiras e visitantes de várias cidades da região.









Várias autoridades políticas se fizeram presentes em Fronteiras para prestigiar a festa de 83 anos do aniversário de emancipação política do município, dentre elas o prefeito da capital do Piauí Firmino Filho (PSDB). O prefeito destaca que quando recebeu o convite da prefeita Maria José ( MDB), acatou logo de cara e aceitou vir participar da festa.

“Para mim, é uma honra eu poder estar aqui, presenciando toda essa movimentação. Apesar de todas as adversidades que o Brasil passa financeiramente, várias prefeituras sofrendo com a crise, mas apesar de tudo isso é necessário que possamos continuar a enfrentar os desafios e produzir belíssimos eventos como esse”, destacou Firmino Filho.







A prefeita Maria José que é a gestora do município de Fronteiras e principal idealizadora das atividades alusivas 83º aniversário da cidade, frisa a alegria e satisfação em poder estar organizando uma festa como essa, fazendo a alegria dos fronteirenses. “Nesse período de tempo que estamos a frente do município, nós temos graças a Deus, realizado algo que a comunidade reconhece. Esperamos ao longo desse tempo que ainda nos resta, fazer algo a mais por Fronteiras, pois é um município que merece”, falou a prefeita.

Maria José ainda relatou como está sendo a condução do município em meio à crise econômica que afeta o país, e causa um mal estar na busca por melhorias para a população. “É uma situação muito difícil, estamos em uma realidade totalmente diferente de 20 anos atrás, com a fábrica de cimento fechada e sem recurso para as pessoas trabalharem tem sido muito difícil. É uma situação constrangedora e temos trabalhado muito para o retorno dessa fábrica, ainda não temos uma solução para o problema, mas eu sou uma mulher de muita fé e acredito que mais adiante vai dar certo reerguer a fábrica de cimento, disse a gestora.

Outra autoridade política presente foi o deputado estadual Pablo Santos (MDB) ele que é um dos principais apoiadores e destinadores de recursos para o município de Fronteiras, frisa o sentimento de poder estar participando de mais um aniversário do município, e destaca que sempre que puder irá continuar destinando recursos ao município.

“É com muita alegria que estamos aqui em Fronteiras, e eu não poderia de forma alguma deixar de contribuir para que essa festa pudesse estar acontecendo. Fronteiras passa por um momento delicado pelo fechamento da fábrica de cimento, que beneficiava várias famílias da cidade, atrapalhou a economia do município. Sabemos da dificuldade que a prefeita enfrenta no município, mas sabemos que a dona Maria José tem trabalho prestado, fé e esperança em poder continuar trabalhando por esse povo”, contou o deputado.

Além da prefeita Maria José Ayres de Sousa, prestigiaram os eventos comemorativos, os secretários municipais: Verônica Maria Pereira Ribeiro (Educação), Alexander Lucena Sampaio (Saúde), Francisca Rosa Luz Alves (Cultura), Marina Ayres de Sousa (Finanças), Célia Maria Pereira Alves Bezerra (Meio Ambiente), Antônio Robert Pereira de Sousa (Governo), Clediomar Sousa (Comunicação), Caio Bezerra (Juventude), Mateus Soares (Coordenador geral do município), Hirklerson (Assessor Especial na capital); Também estiveram presentes os vereadores: Francisco Edilson de Sousa (Nego Adeilson), Dr. Manoel Juraci Bezerra e Izalberto José da Luz.

A programação festiva, seguem hoje, sábado, dia 09, às 16h acontece a missa solene da festa, as 17h30min a Final da 1ª Divisão no Estádio Pinheirão, as 21h tem mais shows de forró. Três atrações se apresentarão no palco cultural: a banda Espelho D’água, o cantor e compositor Guilherme Dantas e fechando o último dia, Lamarck.

